Прокуратура Польши обвинила своего журналиста в шпионаже в пользу РФ

В Польше задержан бывший журналист крупного польского издания Wprost, которому предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Российской Федерации. Как сообщила генпрокуратура страны, сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали подозреваемого 31 мая в Варшаве согласно поручению прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции.

«Януш Н. по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый работал на территории Польши, Европейского союза и других стран с целью ослабления позиций Польши на международной арене», - говорится в сообщении польского ведомства.

Указывается, что в ходе обысков у подозреваемого были изъяты деньги - более 300 тысяч злотых (свыше 80 тысяч долларов) и большое количество электронных носителей. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и принял решение о временном аресте фигуранта.

Прокурор установил в ходе расследования, что подозреваемый якобы «вел деятельность в пользу РФ, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега». В середине мая власти Польши сообщили о задержании гражданина Польши Марчина К. и тоже обвинили его в шпионаже в пользу России.