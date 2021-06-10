В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
Автосервис с десятью машинами внутри загорелся в Хабаровске. Пострадал один человек.
© Видео: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ВКонтакте © Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
В Хабаровске при пожаре в автосервисе сгорели десять машин. Об этом сообщает ГУ МЧС России по краю.
По сообщениям, пожар локализовали на площади тысячи квадратных метров. Огонь охватил одноэтажное здание и находящиеся внутри десять машин. По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек - он получил ожоги.
Причины пожара в настоящий момент уточняются.