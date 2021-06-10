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Новые самоходные орудия «Магнолия», «Флокс» и «Мальва» показали себя на полигоне под Нижним Новгородом

Олег Лавров
07:17 10.06.2021
Перспективные образцы вооружения, среди которых и противотанковые «Спруты», оценили замминистра обороны Алексей Криворучко и главком сухопутных войск Олег Салюков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На испытательном полигоне под Нижним Новгородом продемонстрировали себя в деле новейшие самоходные артиллерийские орудия. Посмотреть своими глазами, на что способны арт-системы последнего поколения и оценить вместе с ними и другие образцы вооружения, приехали лично заместитель министра обороны Алексей Криворучко и главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков.

Уникальность самого крупнокалиберного орудия - 152-миллиметровой «Мальвы» - в том, что в России - это единственное орудие на колесном шасси, которое способно выполнять одновременный огневой налет. Говоря простым языком - снаряды в этот момент выпускаются под разным углом и одновременно поражают одну точку.

Цель, которая располагается на дальности почти в 20 км, успешно поражает сразу тройной выстрел. Максимальная дальность  стрельбы орудия дивизионно-армейского звена - около 25 километров, что уже сопоставимо с характеристиками гусеничного орудия «Мста-С». Скорость стрельбы составляет семь выстрелов в минуту. Среди других неоспоримых достоинств «Мальвы» -  автоматизация основных операций стрельбы, сокращенное время развертывания и решения огневой задачи.

Нижегородские конструкторы ЦНИИ «Буревестник», создавшие новое самоходное орудие, определили его предназначение так:  оно может эффективно использоваться для поражения бронетехники, живой силы и долговременных оборонительных сооружений противника. В перспективе «Мальвы» должны заменить в Российской Армии тяжелые буксируемые орудия калибра 152 мм.

На полигоне под Нижним Новгородом проходят испытания сразу пять современных и перспективных образцов вооружений. Надежность техники здесь проверяли  еще в годы Великой Отечественной войны. Сегодня современный измерительно-вычислительный комплекс полигона в полном объеме обеспечивает объективную оценку характеристик нового оружия. За стрельбами, расположившись на командном пункте, наблюдают заместитель министра обороны Алексей Криворучко и главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков.

Следующим по очереди стреляет 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс». Помещенное на шасси от бронированного «Урала», оно получило имя цветка, название которого в переводе с греческого означает «пламя». Особенности конструкции позволяют применять это орудие с нарезным стволом в качестве пушки, гаубицы или миномета. Экипаж в это время поражает мишени осколочно-фугасными снарядами.

Завершает показ - 120-миллиметровая артиллерийская самоходка «Магнолия» на двухзвенном гусеничном шасси вездехода, которая была специально разработана для эксплуатации в суровых условиях Арктики, и также сочетает в себе боевые качества пушки, гаубицы и миномета.

«Машина обладает высокой проходимостью, повышенным боезапасом, а так же отсеком для экипажа, где они могут находиться длительный период», - рассказывает начальник испытательного отдела испытательного полигона Алексей Беженцев.

После пяти выстрелов «Магнолия» совершает противоогневой маневр и уже с новой позиции завершает уничтожение целей. Все новейшие образцы справились с поставленными задачами. Но испытания боевых машин будут продолжены. После их завершения будет принято решение о принятии артиллерийских систем на вооружение.

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