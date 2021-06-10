Двенадцать человек погибли при крушении военного самолета в Мьянме

Во время авиакатастрофы с военным самолетом ВВС Мьянмы, произошедшей неподалеку от военной базы в горном районе Пьин У Лвин поблизости от города Мандалая, погибли 12 человек.

«На борту находились 16 человек, 12 из них погибли», - сообщил новостной портал «Иради» на своей странице в Facebook.

В свою очередь оппозиционный портал «Миззима» также через Facebook сообщил о восьми погибших. Как указывает интернет-СМИ, самолет принадлежал минобороны Мьянмы и вылетел из аэропорта Нейпьидо.

Катастрофа произошла в тяжелых погодных условиях. Отмечается, что на борту самолета могли находиться высокопоставленные военные.