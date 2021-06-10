В стране и мире Автобус наехал на остановку в Свердловской области из-за отказа тормозов: шесть человек погибли Алена Миронова Шесть человек погибли в результате наезда автобуса на остановку в Свердловской области. © Фото: te_ekb, ВКонтакте Читайте нас на: Шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области. Отмечается, что трагедия произошла в ЗАТО Лесное - поселок Горный, улица Калинина. Автобус наехал на остановку КПП завода по причине отказа тормозов. По предварительной информации, пострадали около 15 человек, 6 из них погибли. Об этом сообщает РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика