Автобус наехал на остановку в Свердловской области из-за отказа тормозов: шесть человек погибли
Шесть человек погибли в результате наезда автобуса на остановку в Свердловской области.
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Шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.
Отмечается, что трагедия произошла в ЗАТО Лесное - поселок Горный, улица Калинина. Автобус наехал на остановку КПП завода по причине отказа тормозов.
По предварительной информации, пострадали около 15 человек, 6 из них погибли. Об этом сообщает РИА Новости.