При обрушении дома в Мумбаи погибли 11 человек
Жертвами обрушения двухэтажного дома в Мумбаи стали 11 человек.
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Одиннадцать человек погибли, не менее семи пострадали при обрушении двухэтажного дома в Мумбаи. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Отмечается, что под завалами еще могут оставаться люди. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные работы. Власти начали эвакуацию жителей соседнего трехэтажного здания, которое находится в аварийном состоянии. По сообщениям СМИ, причиной обрушения могли стать проливные дожди.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции и пожарные. Местные жители оказывают всю возможную помощь.