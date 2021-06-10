При обрушении дома в Мумбаи погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли, не менее семи пострадали при обрушении двухэтажного дома в Мумбаи. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что под завалами еще могут оставаться люди. В настоящий момент проводятся поисково-спасательные работы. Власти начали эвакуацию жителей соседнего трехэтажного здания, которое находится в аварийном состоянии. По сообщениям СМИ, причиной обрушения могли стать проливные дожди.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и пожарные. Местные жители оказывают всю возможную помощь.