Рассредоточились: ракетчики Иркутского соединения показали навыки маневрирования на пусковых «Ярсах»

Стратегические ракетчики в Иркутской области во время первого периода летнего обучения выполнили обширный перечень задач и вводных, полученный от своего командного состава. В том числе и по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учебных тренировок военнослужащие на ракетных пусковых комплексах «Ярс» отработали вопросы вывода установок на полевые позиции, совершения маршей, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерного оборудования, а также организации маскировки и боевого охранения.

К учениям под Иркутском было привлечено более 2000 военнослужащих и свыше 200 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники. Среди них - машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» и авторазливочная станция АРС-14КМ.

Для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп были применены беспилотные летательные аппараты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В целом подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных задач, в том числе тех, которые направлены на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.