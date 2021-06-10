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Рассредоточились: ракетчики Иркутского соединения показали навыки маневрирования на пусковых «Ярсах»

Валентина Пескова
06:30 10.06.2021
В ходе первого летнего периода обучения учения военнослужащие также отработали навыки маскировки, вышли на маршруты боевого патрулирования и обнаружили диверсионные группы условного «противника».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Стратегические ракетчики в Иркутской области во время первого периода летнего обучения выполнили обширный перечень задач и вводных, полученный от своего командного состава. В том числе и по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учебных тренировок военнослужащие на ракетных пусковых комплексах «Ярс» отработали вопросы вывода установок на полевые позиции, совершения маршей, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций и их инженерного оборудования, а также организации маскировки и боевого охранения.

К учениям под Иркутском было привлечено более 2000 военнослужащих и свыше 200 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники. Среди них - машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М» и авторазливочная станция АРС-14КМ.

Для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп были применены беспилотные летательные аппараты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В целом подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных задач, в том числе тех, которые направлены на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

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