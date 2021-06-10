Военные ЦВО отработали штурм зданий на учениях в Оренбургской области: видео

Военнослужащие Центрального военного округа отработали штурм зданий во время учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Для уничтожения условного противника, засевшего в заминированном здании, привлекались инженерно-штурмовые подразделения. Под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А военнослужащие выдвинулись к дому, разминировав по дороге несколько фугасов.

Приближаясь к объекту, передовое охранение подавило огневые точки условного противника и обезвредило установленные минные растяжки. Проникнув в здание под прикрытием дымов, инженеры обезвредили и захватили «неприятеля».

Также в ходе учений были отработаны поиск взрывоопасных предметов, обустройство минно-взрывных заграждений, а также отражение нападения диверсионно-разведывательных групп.

Практические действия проходили в рамках совместных учений родов и видов войск. Всего в учениях принимают участие около 2 тысяч военнослужащих и свыше 350 единиц военной техники, в том числе и фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-24 и Ми-8, беспилотные летательные аппараты «Леер», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2».