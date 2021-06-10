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Тяга к нормальной жизни: как боевики мешают сирийцам покидать оккупированные территории и получать образование

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
05:46 10.06.2021
Угрозы и давление боевиков, оккупировавших север САР, препятствуют стремлениям множества молодых сирийцев к знаниям и светлому будущему.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Университет «Аль-Баас» - это гигантский образовательный комплекс, где можно получить самые разные и такие необходимые для Сирийской Арабской Республики сейчас профессии. Всего 21 факультет, среди которых факультет нефтехимической промышленности, здравоохранения, юриспруденции и, конечно же, строительства. В общей сложности сейчас здесь обучаются свыше ста двадцати тысяч человек.

Среди студентов вуза есть несколько десятков человек из Идлиба. Университет готов принять всех, кто пожелает и сможет сдать вступительные экзамены. Вот только будущее тысяч школьников, живущих на подконтрольной боевикам территории, пока остается в руках у террористов.

Сейчас в рабстве у боевиков находится множество молодых сирийцев. Чтобы детей выпустили на экзамены, боевики берут с родителей огромные суммы, собрать которые могут единицы. Этого юношу зовут Амин. Фамилии он не называет, лицо не показывает - боится за родителей, которые живут в Идлибе. Несколько лет назад он с большим риском смог выбраться и поступить в университет города Хомс. Прошлую жизнь парень вспоминает как сон.

«Я очень рад, что мне тогда удалось вырваться из этого ада. И я рад, что мне представилась возможность обучаться именно в Хомсе, потому что это одно из лучших учебных заведений Сирии. У нас здесь очень хорошие условия проживания круглый год. Когда я закончу, я хочу пойти работать в МВД Сирии, буду следователем», - рассказал юноша.

Амин добавил, что ему часто звонят друзья с территории незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции в провинции Идлиб. И у каждого из них сейчас только одна мечта - как можно скорее уехать оттуда и поступить, как и Амин, в университет Хомса.

Сегодня сердца родителей, родственников и друзей множества человек, которые, фактически, оказались заложниками у боевиков на севере страны, переполнены отчаяньем. Они требуют открыть пункты пропуска и выпустить людей. В частности, выпустить тысячи учеников школ для сдачи государственных экзаменов. У многих нервы уже на пределе.

«Мы хотим возвращаться к своим домам, пусть Турция оставит нас в покое! Мы хотим жить нормально. Они все у нас украли, дома взорвали, боевики заняли наши деревни и не оставили нам ничего! Они разрушили полностью все! Пусть оставят нас в покое! Пусть освободят нашу землю! Эта земля наша! Мы хотим работать на своих полях, хотим жить, жить в своих домах! Турция вон! Америка вон!» - пламенно высказался старейшина лагеря беженцев Мухаммед Ахмед Аль Омар.

Несколько лет назад, говорит Мухаммед Аль Омар, жители целой деревни в провинции Идлиб в одночасье лишились своих домов. Уходили в никуда, просто чтобы как можно скорее покинуть территорию, занятую бандами террористов. Тогда помогли сирийские власти: привезли людей сюда, в провинцию Хомс, обеспечили жильем и питанием.

Этот внушительных размеров поселок недалеко от населенного пункта Хасия был задуман как общежитие для рабочих окрестных заводов. Четыре года назад он превратился в лагерь беженцев. Сюда из провинции Идлиб бежали целыми семьями. С собой брали только то, что могли унести в руках. ​

Беженцы рассказывают, что постоянно созваниваются с родными, живущими на территории, занятой боевиками. Они говорят, что террористы грозят расстреливать всех, кто попытается покинуть подконтрольное им пространство. Постоянные угрозы и страх не дают мирному населению и шанса вернуться к нормальной жизни.

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