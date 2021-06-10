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Через отвесные скалы и горные реки: как проходят совместные учения спецназа РФ и Узбекистана в Красноярском крае

Анна Берестовая
05:00 10.06.2021
В Красноярском крае проходят совместные учения подразделений спецназа России и Узбекистана.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: пресс-служба Центрального военного округа
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В Красноярском крае завершился первый этап совместных тактико-специальных учений спецназа ЦВО и Республики Узбекистан. По замыслу практических действий группам специального назначения необходимо было выйти в тыл условного противника, совершив пятикилометровый переход в условиях горной сибирской тайги.

© пресс-служба Центрального военного округа

Военнослужащие преодолели различными способами отвесные скалы, высота которых подчас достигала 20 метров, а также навели переправу через горную реку шириной 15 метров. Для выполнения учебно-боевых задач все участники получили российское горное снаряжение.

© пресс-служба Центрального военного округа

В ходе совместных учений, проходящих с 8 по 11 июня, участники обменяются боевым опытом, знаниями и навыками, использующимися в решении поставленных задач.

© пресс-служба Центрального военного округа

Мероприятие проводится на базе Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенном на высоте 1700 метров над уровнем моря. Центр ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки.

© пресс-служба Центрального военного округа
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