Через отвесные скалы и горные реки: как проходят совместные учения спецназа РФ и Узбекистана в Красноярском крае
В Красноярском крае проходят совместные учения подразделений спецназа России и Узбекистана.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: пресс-служба Центрального военного округа
В Красноярском крае завершился первый этап совместных тактико-специальных учений спецназа ЦВО и Республики Узбекистан. По замыслу практических действий группам специального назначения необходимо было выйти в тыл условного противника, совершив пятикилометровый переход в условиях горной сибирской тайги.