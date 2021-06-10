Армия Через отвесные скалы и горные реки: как проходят совместные учения спецназа РФ и Узбекистана в Красноярском крае Анна Берестовая В Красноярском крае проходят совместные учения подразделений спецназа России и Узбекистана. © Видео: Минобороны РФ © Фото: пресс-служба Центрального военного округа Читайте нас на: В Красноярском крае завершился первый этап совместных тактико-специальных учений спецназа ЦВО и Республики Узбекистан. По замыслу практических действий группам специального назначения необходимо было выйти в тыл условного противника, совершив пятикилометровый переход в условиях горной сибирской тайги. © пресс-служба Центрального военного округа Военнослужащие преодолели различными способами отвесные скалы, высота которых подчас достигала 20 метров, а также навели переправу через горную реку шириной 15 метров. Для выполнения учебно-боевых задач все участники получили российское горное снаряжение. © пресс-служба Центрального военного округа В ходе совместных учений, проходящих с 8 по 11 июня, участники обменяются боевым опытом, знаниями и навыками, использующимися в решении поставленных задач. © пресс-служба Центрального военного округа Мероприятие проводится на базе Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенном на высоте 1700 метров над уровнем моря. Центр ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки. © пресс-служба Центрального военного округа В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика