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Наргиз и Владимир Пресняков рассказали о своих дуэтах с участниками «Новой звезды»

Анна Берестовая
17:34 10.06.2021
Звездные исполнители рассказали о своих выступлениях на «Новой звезде» в дуэтах с участниками вокального конкурса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Уже в ближайшее воскресенье на сцену вокального конкурса «Новая звезда» выйдут лучшие из лучших. Выступать в финале грандиозного шоу будут избранные судьями участники, а также восемь человек, за которых проголосовали телезрители. Споют победившие в народном голосовании вокалисты в дуэтах с популярными исполнителями.

Один из участников, чеченский преподаватель вокала Абдул-Керим Мускеев, представит любимую многими россиянами песню Пахмутовой и Добронравова, известную в исполнении Александра Грацкого, «Как молоды мы были». Победа в смс-голосовании зрителей привела его в звездный дуэт с Наргиз.

Певица призналась в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» Алексеем Кошкиным, что ей очень понравился участник, с которым ей предстоит выступать. Также понравился ей и выбор песни.

«Я услышала, как поет этот артист. Мне очень понравился его тембр и это, пожалуй, могу сказать, первый дуэт, который я записывала с каким-то участником конкурса, который мне пришелся действительно по душе. Мне очень приятно исполнить эту песню. Я даже сама не ожидала, что она у меня может как-то так получиться», - рассказала она.

Наргиз отметила, что долгое время не знала о профессии Мускеева. Теперь же звезда уверена - такой преподаватель вокала научит детей только лучшему.

«Очень достойный преподаватель. И я считаю, что он обладает очень необычным тембром, и очень красивым», - сказала исполнительница.

Певица добавила, что выступление с доставшейся их дуэту песней принесло ей приятнейшие эмоции. Наргиз подметила, что кажущееся многим почти классическим музыкальное произведение она сама могла бы отнести к року.

«Потому что она такая вот, свободная, она красивая, она летящая и очень жалко, что таких песен сегодня уже не пишут. Но у нас есть возможность исполнить ее здесь, на "Звезде"», - заключила она.

Еще одной приглашенной знаменитостью в конкурсе стал Владимир Пресняков, который выйдет на сцену вместе с магаданской певицей Аришей из группы «Привет, Ариша».

Певец отметил, что настроение у него во время подготовки к финальному номеру прекрасное. Не смущает исполнителя и то, что он  будет петь свой хит «Странник» в паре с вокалисткой впервые.

«Сейчас я должен прийти на сцену, послушать все и понять, что происходит», - сказал Пресняков.

Смотрите финал всероссийского вокального конкурса «Новая звезда - 2021» в воскресенье, 13 июня, в 21.00. Это будет не просто битва лучших вокалистов страны, но и масштабное красочное шоу, где в режиме живого звука зрители услышат не только абсолютно новые песни, написанные лучшими композиторами специально для участников проекта, но и любимые хиты Владимира Преснякова, Наргиз Закировой, Дмитрия Маликова, Ирины Дубцовой, группы «Самоцветы» и других. В финале председатель жюри Максим Дунаевский назовет имя самого сильного вокалиста страны по версии «Новой звезды - 2021».

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