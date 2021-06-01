СМИ: боевой дрон впервые атаковал людей самостоятельно

Боевой дрон впервые в полностью автономном режиме атаковал людей. Об этом сообщает журнал New Scientist, ссылаясь на отчет группы экспертов Совбеза ООН по Ливии.

По информации журналистов, в марте прошлого года БПЛА Kargu-2, созданный турецкой военно-технической компанией, самостоятельно произвел атаку на живую цель. Это случилось в рамках вооруженного противостояния между правительственными силами Ливии и силами Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

Согласно материалу, беспилотник в этот момент не получал каких-либо команд от человека. О жертвах в результате данного ЧП ничего не сообщается.