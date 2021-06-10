Спецназ ЦВО десантировался в тыл условного противника из «Терминаторов»: видео

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО десантировались в составе разведывательных групп из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» в тыл условного противника. Тренировка была проведена в ходе учений в Сибири.

Группы спецназа были переброшены вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ в назначенный район, и выполнили десантирование с высоты 800 метров с применением современных парашютных систем «Арбалет-2».

После приземления военнослужащие отработали ряд учебно-боевых задач: совершение марша в район выполнения разведывательных и специальных задач, организацию засады на дороге, ведущей к командному пункту «противника», а также организацию засады на колонну техники «противника». Кроме того спецназовцы осуществили установку взрывных устройств, маскировку своих позиций и отработали слаженность действий при блокировании и захвате автомобиля.

Тактические учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки летнего периода обучения. В нем приняли участие более 200 военнослужащих и около 20 единиц военной и авиационной техники.