Террористы совершили за сутки 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации

В идлибской зоне деэскалации в Сирии террористы группировки «Джабхат ан-Нусра*» совершили 31 обстрел. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон, контр-адмирал Вадим Кулить.

В частности, в провинции Идлиб совершено 12 обстрелов, в провинции Латакия – 12 обстрелов, в провинции Алеппо – три, в провинции Хама – четыре.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано», - акцентировал Кулить.

Также состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасеке по маршруту от Дейруна-Ага до точки 27 км восточнее Камышлы и обратно.

*Запрещенная на территории России террористическая группировка.