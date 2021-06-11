Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Неблагодарность за свободу»: на сайте Минобороны открылся раздел об уничтожении памятников героев Красной армии в Литве

Алексей Курильченко
00:00 11.06.2021
Новый раздел Министерства обороны посвящен мемориалам героям-освободителям Литвы, которые постепенно разрушаются из-за нынешней антироссийской политики властей.
«Неблагодарность за свободу»: на сайте Минобороны открылся раздел об уничтожении памятников героев Красной армии в Литве
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

На сайте Министерства обороны РФ открылся новый раздел - «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», посвященный сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР. Он был создан в целях сохранения памяти о мужестве и героизме воинов Красной Армии, павших в ожесточенных боях за свободу территории нынешней Литвы от фашистских захватчиков и противодействия фальсификациям истории.

В разделе обнародованы исторические материалы из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, свидетельствующие о кровопролитных боях по освобождению республики и героях-освободителях, а также фотосвидетельства мелкой литовской «войны» с великим прошлым.

© Минобороны РФ

Открывают раздел фотографии и учетная карточка воинского захоронения, расположенного в населенном пункте Жалейи. Здесь, на кладбище советских воинов, похоронены 1157 воинов 11-й гвардейской армии, погибших в августе 1944 года. Материалы свидетельствуют, что здешние мемориалы нуждается в ремонте. Однако литовская сторона не дает разрешения на его проведение.

В мультимедийном разделе приведен список погребенных и наградные документы с описанием их героических и самоотверженных подвигов. Среди них есть и участники одной из важнейших и самых кровопролитных операций, проведенных советскими войсками при освобождении Литвы - Каунасской наступательной операции летом 1944 года.

Сегодня в Каунасе находятся несколько советских братских могил. Как свидетельствуют представленные в разделе фотографии, мемориал, в течение нескольких последних лет не получающий надлежащего ухода, разрушается. Над скульптурой «Воину-освободителю» был совершен акт вандализма: неизвестные спилили навершие знамени. Другая скульптура -«Скорбящая мать» - постепенно разрушается. А рядом, в непосредственной близости от гибнущих советских памятников, местными властями был установлен качественно выполненный монумент, посвященный «жертвам советской оккупации», за которым осуществляется регулярный полноценный уход.

Литовская сторона не только не согласовывает ремонтно-восстановительные работы и закрывает глаза на проявления вандализма, но и противодействуют любой мемориальной работе на территории республики. Характерным примером подобного препятствования служит мемориал, расположенный на советском воинском захоронении в городе Кибартай. Выгравированные по просьбе родных фамилии воинов, личности которых были недавно установлены, по указанию литовских властей загрунтованы и закрашены.

© Минобороны РФ

Отношение сегодняшних литовских властей к своей истории и героям, к примеру литовским подпольщикам и эскадрилье «Советская Литва», как нельзя лучше характеризует нынешнюю политику в стране – в угоду политической конъектуре уничтожать и предавать забвению память о героическом прошлом собственного народа.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:13 В стране и мире
В Госдепе рассказали, когда посол США вернется в Москву
00:00 Армия
«Неблагодарность за свободу»: на сайте Минобороны открылся раздел об уничтожении памятников героев Красной армии в Литве
23:19 В стране и мире
Видео
В Краснодаре на ремонтировавших автомобиль мужчин обрушился гараж
20:22 В стране и мире
Суд арестовал Юрия Хованского до 8 августа по делу об оправдании терроризма
19:25 В стране и мире
Завершено строительство морской части первой нитки «Северного потока -2»
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.