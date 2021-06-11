«Неблагодарность за свободу»: на сайте Минобороны открылся раздел об уничтожении памятников героев Красной армии в Литве

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Открывают раздел фотографии и учетная карточка воинского захоронения, расположенного в населенном пункте Жалейи. Здесь, на кладбище советских воинов, похоронены 1157 воинов 11-й гвардейской армии, погибших в августе 1944 года. Материалы свидетельствуют, что здешние мемориалы нуждается в ремонте. Однако литовская сторона не дает разрешения на его проведение.

В мультимедийном разделе приведен список погребенных и наградные документы с описанием их героических и самоотверженных подвигов. Среди них есть и участники одной из важнейших и самых кровопролитных операций, проведенных советскими войсками при освобождении Литвы - Каунасской наступательной операции летом 1944 года.

Сегодня в Каунасе находятся несколько советских братских могил. Как свидетельствуют представленные в разделе фотографии, мемориал, в течение нескольких последних лет не получающий надлежащего ухода, разрушается. Над скульптурой «Воину-освободителю» был совершен акт вандализма: неизвестные спилили навершие знамени. Другая скульптура -«Скорбящая мать» - постепенно разрушается. А рядом, в непосредственной близости от гибнущих советских памятников, местными властями был установлен качественно выполненный монумент, посвященный «жертвам советской оккупации», за которым осуществляется регулярный полноценный уход.

Литовская сторона не только не согласовывает ремонтно-восстановительные работы и закрывает глаза на проявления вандализма, но и противодействуют любой мемориальной работе на территории республики. Характерным примером подобного препятствования служит мемориал, расположенный на советском воинском захоронении в городе Кибартай. Выгравированные по просьбе родных фамилии воинов, личности которых были недавно установлены, по указанию литовских властей загрунтованы и закрашены.