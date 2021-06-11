«Неблагодарность за свободу»: на сайте Минобороны открылся раздел об уничтожении памятников героев Красной армии в Литве

На сайте Министерства обороны РФ открылся новый раздел - «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», посвященный сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР. Он был создан в целях сохранения памяти о мужестве и героизме воинов Красной Армии, павших в ожесточенных боях за свободу территории нынешней Литвы от фашистских захватчиков и противодействия фальсификациям истории.
В разделе обнародованы исторические материалы из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, свидетельствующие о кровопролитных боях по освобождению республики и героях-освободителях, а также фотосвидетельства мелкой литовской «войны» с великим прошлым.
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