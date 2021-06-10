Артемий Лебедев показал новый логотип Южно-Сахалинска

Дизайнеры Артемий Лебедев и Илья Удовиченко создали новый логотип города Южно-Сахалинска, а также разработали соответствующую айдентику к нему. Проект был реализован за 71 день по заказу департамента архитектуры и градостроительства столицы Сахалинской области.

Художники отметили, что соединили в логотипе горы и сеть городских улиц в общей композиции, предстающей всем наблюдателям с расположенной в паре километров от Южно-Сахалинска горы Большевик.

Согласно задумке, цветовое оформление логотипа можно менять в зависимости от пожеланий по его использованию и просто собственных предпочтений. Также изображение представлено в двух версиях: первой, более строгой и официальной, и второй - динамичной, с улицами навылет.