Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Артемий Лебедев показал новый логотип Южно-Сахалинска

Анна Берестовая
02:02 10.06.2021
Южно-Сахалинск обзавелся новым современным логотипом.
Артемий Лебедев показал новый логотип Южно-Сахалинска
© Фото: artlebedev.ru
Читайте нас на:

Дизайнеры Артемий Лебедев и Илья Удовиченко создали новый логотип города Южно-Сахалинска, а также разработали соответствующую айдентику к нему. Проект был реализован за 71 день по заказу департамента архитектуры и градостроительства столицы Сахалинской области.

Художники отметили, что соединили в логотипе горы и сеть городских улиц в общей композиции, предстающей всем наблюдателям с расположенной в паре километров от Южно-Сахалинска горы Большевик.

Согласно задумке, цветовое оформление логотипа можно менять в зависимости от пожеланий по его использованию и просто собственных предпочтений. Также изображение представлено в двух версиях: первой, более строгой и официальной, и второй - динамичной, с улицами навылет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:23 В стране и мире
В Перу 17 человек погибли при падении автобуса в ущелье
00:29 В стране и мире
Видео
Оперативные службы наготове: кадры с места обнаружения подозрительной коробки в Лобне
00:03 В стране и мире
«Я хочу, чтобы он знал»: Байден сообщил, что намерен донести до Путина на будущей встрече
22:46 В стране и мире
Захарова: в Москве обеспокоены напряженной обстановкой в Восточном Иерусалиме
22:12 В стране и мире
В МЧС сообщили о жесткой посадке легкомоторного самолета под Ростовом
Популярное
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Видео
Шойгу приехал в один из московских военкоматов с внезапной проверкой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.