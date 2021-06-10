В стране и мире Захарова напомнила про слова Макрона о «смерти мозга НАТО» Алексей Курильченко Официальный представитель МИД РФ напомнила НАТО о заявлениях Макрона про «умерший мозг альянса». © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press Читайте нас на: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Эммануэля Макрона, который призвал НАТО прояснить стратегию альянса по России. Захарова припомнила французскому лидеру заявления 2019 года о «смерти мозга НАТО». «Североатлантический альянс должен прояснить свою стратегию, касающуюся России. Об этом заявил президент Франции Э.Макрон на пресс-конференции. Как же Альянс сможет это сделать, если у него, по Макрону же, умер мозг?», - написала Захарова в своем Telegram-канале. В 2019 году Макрон призвал Европу думать о себе как о самостоятельной геополитической силе и произнес уже ставшую знаменитой фразу о «смерти мозга». Позже он отметил, что инцидент между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море в 2020 году стал доказательством его слов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика