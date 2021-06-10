«Невидимые воины»: снайперы ЦВО уничтожили условного противника на учении под Оренбургом

В ходе учения на Тоцком полигоне разведчики Центрального военного округа выявили мобильные бандгруппы «противника» и передали координаты в вышестоящий штаб. Командование приняло решение уничтожить важные цели. Для выполнения задач в район вышли снайперские пары, вооруженные крупнокалиберными винтовками 12,7-мм АСВК и СВД.

После занятия выгодных позиций, военнослужащие обнаружили мобильные группы «неприятеля». Снайперы из винтовок АСВК вывели из строя основные узлы и агрегаты машин и уничтожили полевых командиров, используя винтовки СВД. Затем под прикрытием огня из АК-74 снайперские пары отошли в район эвакуации.

При подготовке снайперов особое внимание было уделено вопросам маскировки и скрытому перемещению на поле боя, а также ведению прицельного огня на дистанциях до 2000 метров. В учении приняли участие более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.