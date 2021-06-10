Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: Хамовнический суд вынес решение по разделу имущества Петросяна и Степаненко

Кира Карон
21:23 10.06.2021
Решение суда зачитывалась несколько часов, так как список ценностей большой.
СМИ: Хамовнический суд вынес решение по разделу имущества Петросяна и Степаненко
© Фото: Алексей Ладыгин РИА Новости
Читайте нас на:

По дележу совместного нажитого имущества Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко Хамовнический суд Москвы вынес окончательное решение. Решение зачитывалось несколько часов – список ценностей был огромен.

Отметим, что в браке бывшие супруги прожили почти 30 лет.

По решению суда имущество было поделено в пропорции 50 на 50, передает «Пятый канал».

Ранее Евгений Петросян развернуто прокомментировал развод с Еленой Степаненко. По словам юмориста, он не подозревал, что развод вызовет скандал. Это он считает своей ошибкой. При этом Петросян отметил, что скандал его не расстроил, потому что он научился не реагировать на подобное. Юморист добавил, что предлагал бывшей супруге «расстаться мирно».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:22 В стране и мире
Суд арестовал Юрия Хованского до 8 августа по делу об оправдании терроризма
19:25 В стране и мире
Завершено строительство морской части первой нитки «Северного потока -2»
17:56 Спорт
Павлюченкова победила Зиданшек и впервые в карьере пробилась в финал Roland Garros
16:40 Армия
Видео
Испытание бронетехникой: как закаляют навыки и характер мотострелки ВВО
16:49 В стране и мире
ЕС хочет выкупить у Армении название «коньяк»
Популярное
Саммит Путина и Байдена в Женеве пройдет 16 июня на вилле «Ла-гранж»
Видео
В Сети появились кадры с места расстрела судебных приставов в Адлере
Видео
«Зритель все чувствует»: вернувшаяся в финал «Новой звезды - 2021» конкурсантка из Магаданской области поделилась эмоциями от итогов смс-голосования
Видео
Появились видеокадры задержания в Санкт-Петербурге видеоблогера Юрия Хованского
Видео
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице
Видео
Макрона ударили по лицу во время визита в регион Дром
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.