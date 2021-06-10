В стране и мире СМИ: Хамовнический суд вынес решение по разделу имущества Петросяна и Степаненко Кира Карон Решение суда зачитывалась несколько часов, так как список ценностей большой. © Фото: Алексей Ладыгин РИА Новости Читайте нас на: По дележу совместного нажитого имущества Евгения Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко Хамовнический суд Москвы вынес окончательное решение. Решение зачитывалось несколько часов – список ценностей был огромен. Отметим, что в браке бывшие супруги прожили почти 30 лет. По решению суда имущество было поделено в пропорции 50 на 50, передает «Пятый канал». Ранее Евгений Петросян развернуто прокомментировал развод с Еленой Степаненко. По словам юмориста, он не подозревал, что развод вызовет скандал. Это он считает своей ошибкой. При этом Петросян отметил, что скандал его не расстроил, потому что он научился не реагировать на подобное. Юморист добавил, что предлагал бывшей супруге «расстаться мирно». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика