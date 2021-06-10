Праздничные эксперименты: как проходит подготовка в финалу конкурса «Новая Звезда»

За кулисами всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда» большая суета. Участники первого в истории музыкального состязания, в котором представлены все регионы России, готовят свои номера. Они выйдут на сцену уже в эти праздничные дни - воскресенье и понедельник. Среди финалистов и те, за кого проголосовали зрители. Сюрприз от них - дуэт со звездами. Один из лидеров зрительского голосования «Новой Звезды» - Рустам Боджаев из Калмыкии не оказался в числе 30 лучших участников проекта.

К финалу готовится и Юджи - он был уже дома, в Ставрополе, когда сообщили - пора обратно в Москву, на проект. Один из самых колоритных участников проекта покорил сердца миллионов телезрителей песней на отборочном туре. Теперь он выступит с собственной композицией. Правда всех деталей шоу пока не раскрывает.

«Там будут буквально пару словечек на армянском языке, песня будет вся на русском языке, но этника там будет присутствовать. Услышим дудук и не только его, открою вам секрет», - рассказал Юджи.

Тем, кого вернули зрители, сегодня не расслабиться. Впереди настоящие испытания. Дуэты с известными исполнителями - и старые песни звучат по-новому.

Детский педагог по вокалу из Чечни Абдул-Керим и Наргиз Закирова видят друг друга впервые. Всего пару минут и два незнакомых друг другу артиста уже поют в унисон. Шансы на победу равны у каждого. Все меняется прямо во время концерта. Волнение нарастает, за кулисами репетируют даже опытные артисты.

У Владимира Преснякова-младшего сегодня тоже дебют.

«Это реально впервые, впервые вот такая аранжировка, и такая песня», - отметил музыкант.

И это в духе «Новой Звезды» - экспериментировать. И возможно именно тех, кого снова вернули в игру жюри попросту не узнают.

Смотрите первую часть финала всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2021» в воскресенье, 13 июня, в 21:00 на телеканале «Звезда». В режиме живого звука зрители услышат не только абсолютно новые песни, написанные лучшими композиторами специально для участников проекта, но и вокал Ирины Дубцовой, но и Владимира Преснякова, Наргиз Закировой, Дмитрия Маликова и группы «Самоцветы».