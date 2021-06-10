В стране и мире Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума по «Открытой суше» между РФ и США Алексей Курильченко Премьер-министр РФ подписал документ об отмене меморандума по «Открытой суше». © Фото: Russian Government via Globallookpress.com Читайте нас на: Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США в отношении «Открытой суши». Документ опубликован на сайте правовой информации. «Принять предложение МИДа России... о прекращении применения Меморандума о понимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", подписанного в г.Вашингтоне 17 июня 1992 г», - говорится в тексте документа. Меморандум об «Открытой суше» регулировал передвижения дипломатов России и США. Во время действия документа сотрудники посольства США могли не согласовывать передвижения в пределах РФ и наоборот. Также дипломаты могли свободно покупать билеты и заказывать номера в гостиницах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика