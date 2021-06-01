Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Летом в РВСН пройдет более 100 тактических и тактико-специальных учений

Ян Брацкий
01:00 01.06.2021
Основной акцент будет сделан на боевую подготовку и выучку личного состава.
Летом в РВСН пройдет более 100 тактических и тактико-специальных учений
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В летнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет проведено более 30 тактических учений с ракетными полками и свыше 70 тактико-специальных учений с воинскими частями обеспечения и охраны.

Основные усилия боевой подготовки будут направлены на повышение выучки личного состава, полное выполнение планов подготовки объединений (соединений и частей), повышение качества и поиска новых путей эффективности проводимых мероприятий.

В подразделениях обеспечения продолжительность отработки задачи полевого выхода будет увеличена до месяца. Кроме того, возрастет и количество проводимых учений как полковых, так батальонных и ротных.

Одной из особенностей данного учебного периода является прибытие выпускников вузов 2021-го года. В частности, это важно для Барнаульского соединения, где завершается перевооружение.

Также будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также на применение во время процесса обучения современных образцов вооружения и новой техники.

Кроме того, внедрение новых программ и методик в ходе проведения мероприятий тактической подготовки позволит в полном объеме использовать все заложенные в новейшие ракетные комплексы тактико-технические характеристики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:13 В стране и мире
Новые законы: что изменится в жизни россиян с наступлением лета
22:38 Спорт
Досрочный выход в плей-офф: Россия победила Швецию на ЧМ по хоккею
21:09 Армия
Су-27 сопроводил американский бомбардировщик В-52Н над Балтийским морем
00:45 Армия
Видео
На страже холодных морей: Северному флоту исполнилось 288 лет
23:26 В стране и мире
Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией
Популярное
Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
«Диагноз практически ясен»: Мясников предупредил о смертельной опасности из-за чувства недосыпа
Видео
Мужчина на гидроцикле промчался по улицам Житомира
СК переквалифицировал дело о гибели мужчины, раненного инспектором ДПС
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.