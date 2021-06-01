Летом в РВСН пройдет более 100 тактических и тактико-специальных учений

В летнем периоде обучения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) будет проведено более 30 тактических учений с ракетными полками и свыше 70 тактико-специальных учений с воинскими частями обеспечения и охраны.

Основные усилия боевой подготовки будут направлены на повышение выучки личного состава, полное выполнение планов подготовки объединений (соединений и частей), повышение качества и поиска новых путей эффективности проводимых мероприятий.

В подразделениях обеспечения продолжительность отработки задачи полевого выхода будет увеличена до месяца. Кроме того, возрастет и количество проводимых учений как полковых, так батальонных и ротных.

Одной из особенностей данного учебного периода является прибытие выпускников вузов 2021-го года. В частности, это важно для Барнаульского соединения, где завершается перевооружение.

Также будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также на применение во время процесса обучения современных образцов вооружения и новой техники.

Кроме того, внедрение новых программ и методик в ходе проведения мероприятий тактической подготовки позволит в полном объеме использовать все заложенные в новейшие ракетные комплексы тактико-технические характеристики.