Экипаж эсминца «Безудержный» в рамках празднования 30-летия корабля посетит борт «Беспокойного» в Кронштадте

В рамках празднования 30-летия эсминца Северного флота «Безудержный» проекта 956, члены его экипажа, в разные годы проходившие службу на этом корабле, посетят Кронштадт и борт однотипного эсминца «Беспокойный». В городе для членов экипажа будет организована экскурсия по памятным и историческим местам, связанным с историей города Морской Славы и историей Российского флота, которому в этом году исполнится 325 лет.

Как сообщил секретарь организационного комитета встречи ветеранов «Безудержного» капитан 1 ранга Николай Рудаков, на борту «Беспокойного» состоится построение тех, кто служил на эсминце «Безудержный» в составе 7-й оперативной эскадры Северного флота. На встречу приедет около 30 человек из различных регионов России, для которых память о родном корабле священна. Будут поздравления и воспоминания о тех традициях, которые были присущи эсминцу «Безудержный».

Такие встречи экипажей кораблей, в прошлом выполнявших важнейшие задачи в составе ВМФ, стали доброй традицией на Флоте, поскольку они напоминают новым поколениям военных моряков об истории Военно-Морского Флота. Жизнь каждого корабля – это часть флотской боевой летописи. Встречу ветеранов «Безудержного» поддержали Главное командование ВМФ и командование Западного военного округа.