В Москве зафиксированы девятибальные пробки

Вечером 10 июня в Москве пробки достигли 9 баллов. При этом заторы в 7 баллов начались уже с 13:00.

По данным «Яндекс.Пробки», наиболее сложная ситуация наблюдается Софийской, Кремлевской, Москворецкой и Тверской улицах, а также на Большом Москворецком мосту. Большая часть пробок сконцентрирована в области юго-востока столицы. Садовое и Бульварное кольца также были заполонены машинами.

В феврале в столице также были зафиксированы девятибальные пробки. Общая длина заторов на дорогах города составила 93 километра.