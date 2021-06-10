Жители Омска сняли на видео пожар на теплотрассе

В Омске на Амурской улице произошло возгорание теплотрассы. Местные жители полагают, что причиной возгорания мог стать тополиный пух и дети, которые его подожгли. Однако об официальных причинах не сообщается.

Возгорание сняли на видео пассажиры проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, как полыхает труба теплотрассы, из нее валит черный дым. Рядом с местом возгорания стоял легковой автомобиль. По данным Telegram-канала Mash Siberia, его «слегка оплавило».

На место происшествия прибыла пожарная машина, сотрудникам МЧС удалось устранить огонь. В инциденте никто не пострадал.