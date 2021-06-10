«Запад полностью поддерживал»: о чем говорится в документах о преступном характере захвата власти на Украине во время Майдана

Сегодня на Украине новый скандал, который связан с докладом о преступном характере смены власти в 2014-м году. На заседании ООН его представил бывший депутат Рады. А украинский президент Владимир Зеленский, тем временем, продолжает поездку по Донбассу, где несмотря на все договоренности, тлеет конфликт.

Впечатления от визита на передовую всегда очень положительные, именно так президент Украины оценивает очередное турне по Донбассу. Бойцов 72 бригады Зеленский награждает регулярно. А в этот раз призвал всех чиновников и депутатов последовать его примеру.

«Приезжаю с радостью, с гордостью приезжаю, скажу откровенно всегда хочется наградить, и это не просто знаете, как ритуал. Просто хочется отдать им честь и поблагодарить за то, что они делают ежедневно», - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Поездки Зеленского на фронт пока не способствуют становлению мира. Скорее наоборот. Минские соглашения по инициативе Киева практически заблокированы. Об этом накануне вновь говорил Владимир Путин.

Накануне говорили об Украине и в совете безопасности ООН. Где на заседании Постпредство России представило «сборник документов о государственном перевороте на Украине 2014 года». Материалы доклада свидетельствуют о преступном характере смены власти и обличают организаторов и главное спонсоров Майдана. Так же впервые были опубликованы судебные показания экс-президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова.

«Было несколько источников финансирования. Первое - олигархи, которые являлись спонсорами Майдана, выделяли боевиков, спонсировали боевиков. Второе — это, конечно, американцы и представители наших партнеров - Польша, Литва. Мы заметили несколько раз, что прилетали самолеты, якобы которые везли дипломатическую почту, а после этого замечали свежеотпечатанные доллары на Майдане, связь очевидная», - рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Через три года после Майдана Дорогомиловский суд Москвы признал первое постмайданное правительство Украины нелегитимным. А февральские события - государственным переворотом с незаконным изменением конституции страны.

«Вот конституция Украины, этот закон. Здесь поменяли они 1, 3 конституции 21 февраля. Вот стенограмма парламентская. Знаете, за сколько они рассмотрели эту конституцию и приняли? За восемь минут», - поделился автор сборника документов «Украина: государственный переворот», народный депутат Украины V, VI и VII созывов, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

После захвата Верховной Рады, свержение легитимного президента заняло всего несколько часов. А ведь согласно Конституции Украины, отстранить главу государства могли лишь в случаях: добровольной отставки, по состоянию здоровья, импичмента или смерти. На допросе в Дорогомиловском суде Янукович заявил, что сначала была попытка устранить его физически.

«22 числа мы получили подтверждение службы безопасности, что готовится покушение на Президента, и есть угроза моей жизни. Почему служба безопасности пришла к такому выводу? Потому что мой кортеж, который шел из Киева в Харьков, был обстрелян, и во время этого обстрела пострадал один из моих охранников», - цитата Януковича.

Согласно этим документам 22 февраля в 11.00 на президента Украины совершают покушение, оно проваливается. И ровно через шесть часов Верховная Рада объявляет о самоустранении главы государства от должности. В этот же день Запад признает новое правительство Украины, в нарушении ранее подписанных с Януковичем договоренностей.

«Безусловно, самое главное, это то, что Запад полностью поддерживал. И после того, как это преступление произошло, по сути, полностью реабилитировал этих мерзавцев этих бандитов этих преступников», - сказал политолог, соавтор сборника документов «Украина: государственный переворот» Юрий Кот.

Об этом же на допросе в суде говорит и экс- глава СБУ Александр Якименко. С его слов, задолго до переворота служба безопасности не раз фиксировала диверсионную подготовку украинских радикалов инструкторами НАТО. Эти активисты в 2014 и стали костяком так называемых сотен обороны Майдана. Более того, снайперов, устроивших стрельбу на Майдане до сих пор никто не ищет. Хотя сотрудникам СБУ они известны.

«Среди стрелявших снайперов был один грузинской национальности по фамилии Дорадзе. Впоследствии, когда уже все произошло, нам удалось установить, что одним из стрелков был бывший сотрудник «Альфы» по фамилии Дубовик. Сразу после "Майдана" он возглавил подразделение "Альфа" службы безопасности. Кроме того, из тех, кто начал основную стрельбу по протестующим, был один из сотников Парасюк и его отец», - цитата Александра Якименко.

Такое замалчивание фактов неудивительно. Присутствие иностранных делегаций на Майдане и флаг США на здании СБУ сразу после переворота говорят сами за себя.