Захарова: пункт обеспечения ВМФ РФ в Судане поспособствует развитию ВТС с Суданом

Размещение в Порт-Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ на Красном море будет способствовать развитию военно-технического сотрудничества России и Судана. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы подтверждаем заинтересованность в укреплении партнерства с Суданом в различных областях, включая военное и военно-техническое сотрудничество, способствовать развитию которого, как мы полагаем, призвано соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России», - заявила Захарова.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России.

Захарова пояснила, что в настоящий момент в Судане переходный период, еще нет с соответствующими полномочиями законодательного органа, который смог бы ратифицировать соглашение. Дипломат также допустила внесение определенных корректировок в текст документа на усмотрение сторон.

Ранее начальник Генштаба страны генерал-лейтенант Мухаммед Усман аль-Хусейн заявил, что соглашение было подписано при прежнем режиме, но не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров.

Напомним, в ноябре президент Владимир Путин поручил Минобороны подписать с властями Республики Судан соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в этой стране.

Пункт материально-технического обеспечения ВМФ России будет создан близ города Порт-Судан, основного и единственного порта Республики Судан на Красном море. Территория МТО включает в себя береговую зону, акваторию и зону причального фронта. По условиям сделки ВМФ РФ должен иметь на базе до четырех кораблей одновременно.

Максимальная численность российских военнослужащих, проходящих службу в составе пункта МТО, и гражданского персонала, занимающего там должности по штату, не превысит 300 человек.