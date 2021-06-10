В Израиле обнаружили тысячелетнее куриное яйцо

В израильском городе Явне к югу от Тель-Авива было обнаружено целое куриное яйцо возрастом порядка одной тысячи лет. Об этом сообщило Управление древностей Израиля.

«Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка», - сказал доктор Ли Перри-Галь.

Как отметила археолог Алла Нагорская, обнаруженное яйцо могло сохраниться в таком виде из-за того, что находилось в колодце с нечистотами, пишет The Daily Mail.

Как яйцо оказалось в колодце, по сообщению Управления древностей Израиля, узнать не удастся. Также в колодце были обнаружены три костяные куклы исламского периода, использовавшиеся в качестве игрушек около тысячи лет назад.

Ранее окаменелые фрагменты доисторического яйца обнаружили сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея. Бесценные артефакты были найдены в полосе мелового периода рядом со скелетами сибирских пситтакозавров.