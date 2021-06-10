Ученые из США разработали искусственную печень с помощью 3D-печати

Две команды из института Уинстона-Сэлема из Северной Каролины, США, заняли первое и второе место в конкурсе космического агентства NASA. В его рамках участники должны были создать инновационные изобретения, которые «улучшат жизнь людей на Земле сегодня и космонавтов в будущем».

Обе команды разработали искусственные образцы человеческой печени, которые способны прижиться в организме. Образец для конкурса создавался с помощью 3D-печати - он представляет собой небольшой куб толщиной в один сантиметр. При этом в NASA отметили, что команды при разработке использовали разные подходы.

«Ценность искусственных органов напрямую зависит от того, как хорошо организм их принимает. Требования невероятно строгие и меняются от органа к органу, поэтому задача крайне сложная. Исследование для конкурса NASA это лишь тестирование, которое позволит нам продвинуться дальше», - рассказала Линн Харпер, администратор конкурса.

Команда-победитель получит от NASA 300 тысяч долларов и возможность отправить свою разработку в американскую лабораторию на Международной комической станции. Команда, занявшая второе место, получит 100 тысяч долларов.