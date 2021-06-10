ЕС хочет выкупить у Армении название «коньяк»

Правительство Армении одобрило соглашение с ЕС об алкогольной продукции. Ключевая часть документа - постепенное прекращение использования французского слова «коньяк» в названии армянского алкогольного напитка. Взамен на это Европа обещает придумать напитку новое название и обеспечить ему рекламу на внешнем рынке.

«Цель финансового соглашения - содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках», - цитирует РИА Новости постановление правительства Армении.

Изначально «коньяком» называли напиток, производимый из винограда по особой технологии в одноименном французском городе. Аналогичные напитки, производимые в других местах, принято назвать «бренди». Согласно популярной легенде, в 1900 году дети предпринимателя Николая Шустова завоевали Гран-при на мировой выставке в Париже, представив напиток, произведенный на предприятии в Армении. После этого они стали первыми зарубежными производителями, которые получили официальное право именовать напиток «коньяком».