Испытание бронетехникой: как закаляют навыки и характер мотострелки ВВО

Вот так мотострелки 1-го учебного батальона Восточного военного округа с самого утра испытывают себя на прочность. Курсы выживания для них - это тридцатиградусная жара и полоса препятствий с дымовой завесой.

Сориентироваться в пространстве, пробежать, проползти и перелезть через все заграждения и не зацепиться экипировкой ни за одно из них. Только так экзамен будет засчитан.

Стометровую полосу препятствий военнослужащие должны преодолеть меньше, чем за 3 минуты. Больше 10 элементов - среди них колючая проволока, забор, и отвесная стена. Все элементы бойцы пробегают в полной боевой экипировке.

На полосе препятствий проверяется не только сила, скорость и выносливость военнослужащих, но их умение действовать в парах. Пока один преодолевает заграждение, второй с автоматом Калашникова прикрывает его из укрытия. Слаженность действий оценивается по пятибальной шкале.

А это самый напряженный этап тренировки - обкатка бронетехникой. БМП-2 движется по пересеченной местности. Задача автоматчика - отсечь пехоту и поразить боевую машину противотанковой гранатой.

Глубина окопа меньше полуметра. Военнослужащий должен не только показать навык метания гранаты точно в цель, но и выдержать эмоциональную нагрузку. Когда над тобой проезжает многотонная техника, справиться с этим очень сложно.

Галина Волкова – оператор радиоперехвата. С Камчатки приехала в Хабаровский край проходить курсы выживания. Панику и тревогу испытывала, только когда первый раз оказалась в окопе. За 2 недели тренировок – у нее уже четвертая обкатка. Признаётся, что сейчас воспринимает ее гораздо проще.

«Было страшно. Потому что незнание того, что происходит сверху. Боишься зацепиться чем-то. Где-то подхватит тебя за шиворот и отсюда вытащит. А так, в принципе, шумит техника и шумит», - поделилась Волкова.

Эти сборы по программе интенсивной общевойсковой подготовки для военнослужащих Восточного округа – первые в летнем периоде обучения. Следующий тренировочный этап - десятикилометровый марш-бросок, оказание медицинской помощи в полевых условиях и маскировка опорного пункта.