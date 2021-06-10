В Подмосковье мужчина на квадроцикле врезался в туго натянутую металлическую проволоку

В деревне в Раменском районе Московской области местные жители поехали кататься на квадроцикле в лесополосе вдоль реки Гогежа. В какой-то момент водитель ехал по лесной дороге и врезался в туго натянутую металлическую проволоку.

В результате у пострадавшего сильный порез лица и вырвано пять зубов, квадроцикл разбит. За мужчиной следом ехали дети – они могли стать жертвами ловушки. Жертвами растяжки могли стать дети, так как следом ехали дети.

После происшествия очевидцы сняли еще пять таких растяжек в лесу. На данный момент написано заявление в полицию.