В Подмосковье мужчина на квадроцикле врезался в туго натянутую металлическую проволоку
В деревне Пласкинино житель попал в металлическую ловушку в лесу.
© Фото: msk_dtp, ВКонтакте
В деревне в Раменском районе Московской области местные жители поехали кататься на квадроцикле в лесополосе вдоль реки Гогежа. В какой-то момент водитель ехал по лесной дороге и врезался в туго натянутую металлическую проволоку.
В результате у пострадавшего сильный порез лица и вырвано пять зубов, квадроцикл разбит. За мужчиной следом ехали дети – они могли стать жертвами ловушки. Жертвами растяжки могли стать дети, так как следом ехали дети.
После происшествия очевидцы сняли еще пять таких растяжек в лесу. На данный момент написано заявление в полицию.