Истребитель Су-35 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Российский истребитель Су-35 поднимался в воздух для сопровождения стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США над Тихим океаном. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота», - говорится в сообщении.

После разворота иностранного военного самолета от российской границы Су-35 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.