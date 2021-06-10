На вторичном рынке в Москве появились частные объявления о продаже ИВЛ
В Интернете появились объявления о продаже аппаратов искусственной вентиляции легких.
© Фото: Игорь Маслов, РИА Новости
В Москве на вторичном рынке начали появляться объявления о продажах дорогостоящих аппаратов искусственной вентиляции легких. Цены некоторых аппаратов из них доходят до 1,5 миллиона рублей.
«Интересно, что делают со своими частными ИВЛ те, кто от страха и больших денег год назад их напокупал (а реаниматолога личного не напокупал)», - написала в своем Facebook журналист Наталья Лосева.
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