В стране и мире На вторичном рынке в Москве появились частные объявления о продаже ИВЛ Кира Карон В Интернете появились объявления о продаже аппаратов искусственной вентиляции легких. © Фото: Игорь Маслов, РИА Новости Читайте нас на: В Москве на вторичном рынке начали появляться объявления о продажах дорогостоящих аппаратов искусственной вентиляции легких. Цены некоторых аппаратов из них доходят до 1,5 миллиона рублей. «Интересно, что делают со своими частными ИВЛ те, кто от страха и больших денег год назад их напокупал (а реаниматолога личного не напокупал)», - написала в своем Facebook журналист Наталья Лосева. © @Natalia Loseva,Facebook К своему сообщению она прикрепила скриншот с объявлением, где были запечатлены два объявления о продаже аппаратов ИВЛ в Москве. Цена первого аппарата 75 тысяч рублей, другой продается за 150 тысяч рублей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика