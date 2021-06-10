Глава Минздрава Иркутской области спас ребенка во время перелета из Москвы

Во время шестичасового перелета из Москвы и Иркутск министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков оказал помощь 10-летней девочке, которой стало плохо на борту самолета. По предварительной информации, у ребенка случился приступ гипотонии - снижение артериального давления. Сандаков смог оказать девочке первую медицинскую помощь - привел в чувство, уложил на пол приложил лед и измерил давление.

«Министр возвращался из командировки в Москву, оказал помощь ребенку, которому стало плохо на борту самолета. Девочке госпитализация не потребовалась. Сейчас сложно сказать точный диагноз, но предварительно - гипотония», - сообщили в пресс-службе министра.

Отмечается, что благодаря оказанной помощи самолет не пришлось вести на экстренную посадку - полет продолжился в нормальном режиме.