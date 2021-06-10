Армия Юнармеский форум «Память жива» в Красноярске стартует уже завтра Иван Петров Все самое интересное будет показано в режиме «онлайн». А хочешь узнать «из первых рук» подробности уже сегодня? Тогда присоединяйся к пресс-конференции, посвященной проекту. Будет интересно! © Фото: Юнармия Читайте нас на: Уже завтра стартует форум «Память жива» в Красноярске. Не смог поехать? Не беда. Все самое интересное будет показано в режиме онлайн. А хочешь узнать «из первых рук» подробности уже сегодня? Тогда присоединяйся к пресс-конференции, посвященной проекту. Будет интересно! Дата: 10 июня 2021 года Время: 16.00-17.00 Место проведения: официальная страница ВВПОД «Юнармия» в сети «ВКонтакте» Модератор пресс-конференции - Антон Сергеевич Кузнецов, заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» по проектной деятельности Спикеры: 1) Дарья Олеговна Борисова - первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия», директор АНО «Авангард» 2) Елена Геннадьевна Родионова - директор Автономной некоммерческой организации по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК). Член Общественной палаты Российской Федерации 3) Игорь Петрович Сергиенко - начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации 4) Александр Сергеевич Серов-Останкинский - российский актер, член поискового отряда «Набат» Смоленской области 5) Виктория Апостолова - юнармеец, автор проекта В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика