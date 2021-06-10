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Юнармеский форум «Память жива» в Красноярске стартует уже завтра

Иван Петров
15:34 10.06.2021
Все самое интересное будет показано в режиме «онлайн». А хочешь узнать «из первых рук» подробности уже сегодня? Тогда присоединяйся к пресс-конференции, посвященной проекту. Будет интересно!
Юнармеский форум «Память жива» в Красноярске стартует уже завтра
© Фото: Юнармия
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Уже завтра стартует форум «Память жива» в Красноярске. Не смог поехать? Не беда. Все самое интересное будет показано в режиме онлайн. А хочешь узнать «из первых рук» подробности уже сегодня? Тогда присоединяйся к пресс-конференции, посвященной проекту. Будет интересно!

Дата:  10 июня 2021 года

Время: 16.00-17.00

Место проведения: официальная страница ВВПОД «Юнармия» в сети «ВКонтакте»

Модератор пресс-конференции - Антон Сергеевич Кузнецов, заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» по проектной деятельности  

Спикеры:

1) Дарья Олеговна Борисова - первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия», директор АНО «Авангард»

2) Елена Геннадьевна Родионова - директор Автономной некоммерческой организации по развитию социальной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий и коммуникаций» (АНО АСТИК). Член Общественной палаты Российской Федерации

3) Игорь Петрович Сергиенко - начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации 

4) Александр Сергеевич Серов-Останкинский - российский актер, член поискового отряда «Набат» Смоленской области

5) Виктория Апостолова - юнармеец, автор проекта

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