НАБУ откроет против Кличко дело о краже 10 миллионов евро

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро начать судопроизводство в отношении мэра Киева Виталия Кличко. Он подозревается в причастности к краже 10 миллионов евро при закупке 200 автобусов для нужд города.

Также подозреваемыми в хищении являются заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский, депутаты Киевсовета Олесь Маляревич и Андрей Странников.

«Кличко со своими подельниками аккурат перед последними местными выборами закупили для столицы 200 автобусов МАЗ на сумму 51 млн. евро, полученную от партнеров из ЕБРР», - сообщает Telegram-канал «Киев Власть».

Отмечается, что за служебный подлог и кражу политикам грозит до 6 лет тюремного заключения.

В 2019 году против Кличко и двух его заместителей было возбуждено уголовное дело. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины подозревали градоначальника в хищении денежнежных средств и злоупотреблении властью.