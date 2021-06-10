«Репетиции полным ходом»: вернувшийся в финал «Новой Звезды - 2021» Рустам Боджаев рассказал о песне «Возьми мое сердце»

Получив 60 баллов в отборочном туре всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2021», участник от Республики Калмыкия Рустам Боджаев вернулся домой. Но вскоре его обрадовали неожиданной новостью - за него проголосовали зрители, и он вновь возвращается на пятиугольную сцену.

«Я безмерно благодарен зрителям, особенно своей маленькой Родине, Калмыкии, за то, что они все вместе объединились, и я сейчас в финале. Я буду участвовать в нем вне конкурса, у меня будет дуэт со звездой - Filatov & Karas, песня “Возьми мое сердце”. Репетиции уже идут полным ходом. Стараемся!», - поделился Боджаев.

Конкурсант отметил, что калмыки - дружный народ, потому что республика небольшая, и все всегда друг друга поддерживают. В завершении он еще раз поблагодарил земляков.

Смотрите первую часть финала всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2021» в воскресенье, 13 июня, в 21:00 на телеканале «Звезда». В режиме живого звука зрители услышат не только абсолютно новые песни, написанные лучшими композиторами специально для участников проекта, но и вокал Ирины Дубцовой, но и Владимира Преснякова, Наргиз Закировой, Дмитрия Маликова и группы «Самоцветы».