«Мне было даже неловко»: чеченский конкурсант «Новой Звезды - 2021» рассказал, как за него голосовали по всему миру

В ходе отборочных испытаний участник вокального конкурса «Новая Звезда - 2021» от Чеченской Республики Абдул-Кирим Мускеев заработал 40 баллов. Он посчитал это хорошим стартом, потому что всегда есть, над чем работать. Однако, по условиям конкурса, это означало, что ему предстоит вернуться обратно в республику.

Однако все оказалось не так просто: земляки Мускеева, а также зрители со всей России и даже мира поддержали его, и он вновь вернулся на сцену «Новой Звезды - 2021», но теперь в качестве исполнителя вне конкурсной программы.

«Мне было даже неловко ощущать вот это, что все за меня голосуют, что переживают, но я был очень рад. Это было что-то невероятное», - рассказал он.

Абдул-Кирим споет в дуэте с певицей Наргиз Закировой. Вместе они исполнят песню «Как молоды мы были».

«Я очень надеюсь, что за момент нашего общего выступления я попробую по максимуму перенять у нее опыт, эмоции от исполнения, и, надеюсь, что у меня все получится», - поделился Мускеев.

Смотрите первую часть финала всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда - 2021» в воскресенье, 13 июня, в 21:00 на телеканале «Звезда». В режиме живого звука зрители услышат не только абсолютно новые песни, написанные лучшими композиторами специально для участников проекта, но и хиты таких звезд как Владимир Пресняков, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, группа «Самоцветы» и многих других. В завершении конкурса председатель жюри Максим Дунаевский назовет имя самого сильного вокалиста страны по версии «Новой Звезды - 2021».