Продираясь сквозь водную толщу: курсанты ВТКУ в Казани учатся водить танки под водой

Вододром Казанского высшего танкового командного училища стал местом проведения практических занятий с третьекурсниками. Им пришлось нырять под воду на танках Т-72Б3.

Помимо этого, курсанты отрабатывают на практике подготовку противогазов к работе, а также подготовку танков к преодолению водных преград. Изучается и организация спасательно-эвакуационной службы вместе с примемыми оказания первой медпомощи.

Отдельное внимание уделяется правилами и особенностям вождения бронетехники под водой при использовании гирополукомпаса.

Но сложнее всего, конечно, преодолевать водную преграду на танке - по дну, окруженными толщей воды. Курсанты находятся в танках в изолирующих противогазах, которые позволяют, в случае чего, покинуть затопленную машину и даже выполнить несложные, но, возможно, спасительные для танка, манипуляции под водой.

Перед погружением танк надо подготовить - герметизировать люки специальными резиновыми прокладками, надеть на ствол орудия резиновую заглушку, обработать щели и отверстия специальной водонепроницаемой смазкой. После чего закрыть защитными крышками радиаторы двигателя и задраить клапаны выпускной системы.

На сегодняшний день оборудованием для подводного вождения оборудована почти вся поступающая на вооружение бронетехника. В его число также входят специальные трубы длинной три-четыре метра, обеспечивающие поступление воздуха к двигателю.