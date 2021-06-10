Икону святого покровителя войск РХБЗ князя Андрея Боголюбского передали в Главный храм ВС РФ

Главный храм Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» пополнился образом святого князя Адрея Боголюбского. Икону своего небесного покровителя передали войска РХБЗ.

На таинстве освящения были начальник войск Игорь Кириллов, ветераны службы, а также заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов. С его слов, с началом пандемии на военнослужащих РХБЗ возложили важнейшие задачи по борьбе с коронавирусом, а выполнять их пришлось не только внутри страны, но и за рубежом.

Великий князь Андрей Боголюбский был признан небесным покровителем войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России в июле прошлого года.