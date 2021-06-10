Российский ВМФ впервые в истории проводит учения в центральной части Тихого океана

Российский Военно-морской флот впервые в истории проводит крупные учения в новом для себя районе - центральной части Тихого океана. Об этом корреспонденту «Звезды» сообщил контр-адмирал Константин Кабанцов.

«Основная задача оперативных учений - отработать действия тактических групп, штабов и органов управления. Уникальность учений заключается в районе проведения - это центральная часть Тихого океана. В новейшей истории российского флота, да и русского флота, подобные учения не проводились», - сказал он.

Учения и правда выдались масштабные. Тихоокеанский флот задействовал в них около десятка кораблей, среди которых и флагман - ракетный крейсер «Варяг».

Также в учениях принимают участие фрегат «Маршал Шапошников», измерительный комплекс «Маршал Крылов» и новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также многие другие.