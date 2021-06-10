Один против всех: МАК «Махачкала» отбивается от авиации «противника» на Каспии

Малый артиллерийский корабль «Махачкала» проводит корабельные учения по ведению морского боя в одиночку - против как надводных, так и воздушных целей.

Экипаж выполняет боевые упражнения, поражая плавающие щиты-мишени из 100-мм артиллерийской установки - они имитируют корабельный конвой условного противника.

В то же время радиотехническая боевая часть корабля ставит ложные цели комплексом пассивных помеха ближнего рубежа. Сам корабль активно маневрирует, отрабатывая уклонение от ударов неприятеля.

Не остаются без дела и 30-мм автопушки установок АК-306 - они работают по воздушным целям, поражая их на наклонных дистанциях до пяти километров.

Все учебные мероприятия, проводимые экипажем малого ракетного корабля, плановые и проводятся согласно программе боевой подготовки в летнем периоде обучения текущего года.