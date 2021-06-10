Путин и Шойгу направили приветствие участникам фестиваля «Нам дороги эти позабыть нельзя...»
Мероприятие, посвященное Великой Победе, проходило в России и Белоруссии.
© Фото: Минобороны России
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направили приветствия участникам масштабного театрального фестиваля «Нам дороги эти позабыть нельзя…», сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Проект, объединивший 32 театральных коллектива, стартовал еще в ноябре 2019 года. Фестиваль проходил в городах-героях и городах воинской славы - Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Мурманске, Минске.
Организатором фестиваля выступает региональный благотворительный общественный фонд содействия театру и телевидению имени И.М. Смоктуновского «Золотой пеликан».