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Одному из крупнейших производителей транспортных самолетов для Минобороны - 45 лет

Тимур Шерзад
12:43 10.06.2021
Сегодня «Авиастар-СП» - одна из крупнейших и перспективных производственных площадок ОАК, производящих тяжелые транспортные самолеты. Технически перевооруженное и модернизированное производство выпускает, в том числе, самолеты Ил-76МД-90А для Минобороны. 
Одному из крупнейших производителей транспортных самолетов для Минобороны - 45 лет
© Фото: ОАК
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Предприятию «Авиастар-СП» исполняется 45 лет. Именно столько времени прошло с начала строительства Ульяновского авиационного промышленного комплекса в 1976 году.

Сегодня это одна из крупнейших и перспективных производственных площадок ОАК, производящих тяжелые транспортные самолеты. Технически перевооруженное и модернизированное производство выпускает, в том числе, самолеты Ил-76МД-90А для Минобороны. 

«Авиастар-СП» задействован в реализации ключевой программы транспортной авиации - Ил-76. Это очень востребованная машина. На заводе созданы условия для увеличения темпов и объемов выпуска самолётов. Предприятие загружено заказами. Сегодня один из ключевых приоритетов - дальнейшее улучшение условий труда, привлечение высококлассных специалистов», - отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Также на предприятии серийно производят новые самолеты-топливозаправщики Ил-78М-90А, а также проводят ремонт и сервисное обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

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