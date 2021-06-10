МС-21 будет участвовать в летной программе авиасалона МАКС-2021

Летную программу авиасалона МАКС-2021 в этому году должно пополнить выступление опытного образца новейшего российского самолета МС-21-310. Об этом на конференции «Авиационное финансирование и лизинг» заявил вице-президент корпорации «Иркут», которая занимается разработкой и выпуском новинки.

«Опытный самолет МС-21-310 с российским двигателем находится на стадии заводских доводочных испытаний и планирует перелететь на МАКС, где будет участвовать в летной программе», - сообщил вице-президент корпорации по маркетингу и продажам Кирилл Будаев.

МС-21 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Свой первый пробный полет он совершил еще в 2017 году. Первой авиакомпанией, в распоряжение которой, предположительно, поступит новое воздушное судно, станет «Аэрофлот».

Авиасалон МАКС-2021 в этом году пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.