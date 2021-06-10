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Крейсер, фрегат, корветы: кадры больших Тихоокеанских учений российского флота

Тимур Шерзад
Денис Ивлев
11:34 10.06.2021
В ближайшее время корабли поделятся на боевые группы и отойдут друг от друга примерно на 400-500 морских миль. После начнут активную фазу: использование систем наведения на дальние морские и наземные цели, стрельбу из артиллерии и условные пуски ракет «Оникс» и «Калибр».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ИВЛЕВ
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Уникальный момент. Все корабли ТОФ, которые принимают участие в учениях, сейчас находятся на очень маленьком расстоянии друг от друга. Они выстроились в единый боевой ордер. Но буквально через несколько минут боевые корабли и суда вспомогательного флота разойдутся на внушительные расстояния.

Пока морские силы тихоокеанцев еще в группе - они оттачивают навыки совместного маневрирования. На этих кадрах строем идут флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», обновленный фрегат «Маршал Шапошников», измерительный комплекс «Маршал Крылов» и новейший корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». В это же время на каждом борту экипажи отрабатывают внутренние задачи: ведение воздушной и надводной разведки, поиск подводных лодок.

Всего в зоне учений более 10 кораблей, на многих расположилась морская авиация - вертолеты Ка-27 различных модификаций.

С помощью вертолетов обеспечивается взаимодействие между экипажами кораблей, наблюдение за акваторией, также всегда есть возможность перекинуть раненых на госпитальное судно Иртыш, которое также находится здесь, в морском районе.

Координация всех действий происходит с самого большого корабля флота, «Маршала Крылова». Здесь в пункт управления через закрытые каналы связи поступают указания из Владивостока от командующего Тихоокенским флотом Сергея Авакянца в Тихий океан, командующему Приморской флотилией разнородных сил Константину Кабанцову.

«Основная задача оперативных учений - отработать действия тактических групп, штабов и органов управления. Уникальность учений заключается в районе проведения - это центральная часть Тихого океана. В новейшей истории российского флота, да и русского флота, подобные учения не проводились», отметил контр-адмирал Константин Кабанцов, командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота.

В ближайшее время корабли поделятся на боевые группы и отойдут друг от друга примерно на 400-500 морских миль. После начнут активную фазу: использование систем наведения на дальние морские и наземные цели, стрельбу из артиллерии и условные пуски ракет «Оникс» и «Калибр».
 

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