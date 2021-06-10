В Латвии лишили неприкосновенности депутата, защищающего интересы русских в республике

Латвийский сейм лишил неприкосновенности депутата Яниса Адамсонса, представляющего оппозиционную социал-демократическую партию «Согласие». Парламентария, защищающего интересы русскоязычного населения республики, подозревают в шпионаже в пользу России.

Как сообщает местное агентство ЛЕТА, в парламент по одобренному 69 депутатами из 78, входящих в Сейм, запросу обратилась Генеральная прокуратура Латвии. Ведомство просит дать им согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса.

Сам депутат, выступая на заседании Сейма, заявил, что он «грехов за собой не чувствует» и не понимает, какие вообще могли возникнуть к нему у коллег претензии.

«Что бы ни решил Сейм, мне сложно комментировать то, чего я не знаю. У меня нет ни малейшего представления, что мне инкриминируется», - приводит слова Адамсонса РИА Новости.

При этом парламентарий выразил абсолютную уверенность, что Сейм в результате поддержит запрос Генпрокуратуры.

«Посмотрим, чем этот цирк закончится», - отметил он.

Янис Адамсонс является членом парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, при этом политик по закону не имеет никакого допуска к информации, содержащей государственную тайну. В 1994-1995 годах Адамсонс также занимал пост министра внутренних дел Латвии.