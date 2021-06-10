Суд Киева разрешил принудительно доставить Порошенко на допрос в Госбюро расследований

Печерский суд Киева дал разрешение доставить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) принудительно. Как сообщил в своем паблике депутат от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук, речь идет о деле, связанном с контрабандой картин всемирно известных художников.

«Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников», - написал парламентарий.

Камельчук уточнил, что Порошенко проходит по этому делу проходит в качестве свидетеля.

Напомним, в 2020 году Служба безопасности Украины возбудила 15 уголовных дел в отношении бывшего главы Украины Петра Порошенко, включая государственную измену и финансирование терроризма.