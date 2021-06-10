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Автопушки «Панцирей» Северного флота прикрыли арктические рубежи от «диверсантов»

Тимур Шерзад
10:20 10.06.2021
Бойцы совершили 200-километровый марш. Уже на месте военнослужащие, привыкшие использовать «Панцирь-С» по воздушным целям, должны разбить мишени на земле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На масштабных учениях по защите арктических рубежей зенитчики Северного флота получили задание прикрыть район от наступления диверсантов.

Бойцы совершили 200-километровый марш. Уже на месте военнослужащие, привыкшие использовать «Панцирь-С» по воздушным целям, должны были разбить мишени на земле.

Все цели, имитирующие бронетехнику противника, успешно поражены.

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