Автопушки «Панцирей» Северного флота прикрыли арктические рубежи от «диверсантов»
Бойцы совершили 200-километровый марш. Уже на месте военнослужащие, привыкшие использовать «Панцирь-С» по воздушным целям, должны разбить мишени на земле.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На масштабных учениях по защите арктических рубежей зенитчики Северного флота получили задание прикрыть район от наступления диверсантов.
Бойцы совершили 200-километровый марш. Уже на месте военнослужащие, привыкшие использовать «Панцирь-С» по воздушным целям, должны были разбить мишени на земле.
Все цели, имитирующие бронетехнику противника, успешно поражены.